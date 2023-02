محطة كهرباء الخليج تستقبل 34 ألف طن من الوقود

وصلت إلى محطة كهرباء خليج سرت البخارية كمية تقدر بـ 34 ألف طن من وقود الديزل الخفيف.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مساعد مدير المحطة “الساعدي أبوستة” قوله إن الوقود مخصص لتشغيل الوحدة الاولى بمحطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة والتي تعمل حاليا على الشبكة.

وأشار ” الساعدي” إلى أن تفريغ شحنة الوقود يستغرق أكثر من 48 ساعة تحت إشراف مهندسين من إدارة الوقود وشركتي الكهرباء والبريقة.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية

