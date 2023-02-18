مديرية أمن طبرق تعلن ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر

أعلنت مديرية أمن طبرق، اليوم السبت، ضبط أسلحة نوعية وخطيرة، كانت مخبأة في الصحراء ومعدة للتهريب إلى مصر.

وقال مدير أمن طبرق في بيان صحفي، إن الأسلحة جرى ضبطها في المنطقة الجنوبية وتحديداً في نطاق سوق الجغبوب، وذلك بعد رصد تحركات مريبة شمال شرق المنطقة.

وأوضح مدير الأمن أن الأسلحة المضبوطة سيجرى نقلها إلى القيادة العامة، داعياً المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب لتسليم الأسلحة والمحددة بسبعة أيام.

واليوم، قررت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب منح مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوذها بدون وجه حق، وضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير.

وجرى اتخاذ هذه القرارات خلال اجتماع أمني برئاسة وكيل الوزارة فرج اقعيم ومدراء الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية، بحضور كبار الضُباط والمُستشارين.

وأوضحت أنه تقرر التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها، وضبط منتسبي الشرطة المتهمين وإساءة استخدام الوظيفة والجرائم المخلة بالشرف.