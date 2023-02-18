مدير أمن طبرق يعلن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النوعية جنوب واحة الجغبوب

أخبار ليبيا 24

أعلن، عميد سامي إدريس نصر مدير أمن طبرق، ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النوعية في منطقة واحة الجغبوب جنوب طبرق.

وقال نصر خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، إن هذه الكمية كانت مخبأة جنوب واحة الجغبوب بمسافة 5 كيلو مترات بالتحديد جنوب شرق الواحة.

وكانت وكالة أخبار ليبيا 24 قد نشرت صورًا للأسلحة التي تم ضبطها، علي منصتي فيسبوك وتويتر.

وأضاف، أن الكمية كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالة هذه الأسلحة إلى القوات المسلحة، وهي المعنية بتصنيفها وتحديد خطورتها.

وأكد نصر، أن الأسلحة المضبوطة لم تكن أسلحة شخصية مثل الكلاشن كوف أو الرشاش بل كانت أسلحة نوعية خطيرة جداً.

عملية الضبط

وأوضح أن عملية الضبط جاءت ورود معلومات من قبل مركز شرطة الجغبوب حول وجود أسلحة مخبأة في الصحراء لنقلها في الوقت المناسب.

وأضاف، أن بعد التحريات والمراقبة وتأخر المهربين قامت مجموعة فرض القانون بضبط هذه الأسلحة، التي أبلغنا وكيل وزارة الداخلية بها والتي سيتم نقلها الى القوات المسلحة.

وأكد مدير أمن طبرق أن وزارة الداخلية أعدت خططًا في هذه المنطقة لأنها منطقة حدودية ويكثر بها التهريب.

وقال، “نناشد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتسليم السلاح وذلك بعد المهلة التي أعطاها وكيل وزارة الداخلية وهي سبعة أيام وبتوجيهات من القائد العام”.

وذكر مدير أمن طبرق، أن “المهربين يلهثون من أجل الربح السريع، ولكننا سنتابعهم لأنهم أصبحوا أكثر خطورة خوفاً من تصل هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية”.

كما أكد، أن وزارة الداخلية تسعى لرفع مستوى الأمن والحملة مستمرة لتطهير كل المناطق من المهربين وتجار الخمور والحشيش وغيرها.

وقال إن منطقة شمال أفريقيا غير هادئة، ولكن قواتنا المسلحة قضت على هذه التنظيمات والاستقرار الأمني أصبح مطلباً لا مفر منه.