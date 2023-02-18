ريم البركي: أردوغان وبخ الدبيبة على حفل “ميدان الشهداء”

قالت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة، ريم البركي، إن الرئيس التركي رجب أردوغان وبخ رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال لقائهما السبت في أنقرة.

وكشفت البركي في تغريدة عبر “تويتر” أن وقف حفل وليد اللافي في ميدان الشهداء الجمعة كان بأوامر تركية، قائلة: “طالبنا حكومة العار بعدم الاحتفال والتبرع بقيمة هذه الاحتفالات لأخوتنا في سوريا، تعجرفوا ورفضوا، فجاءهم أمر من الباب العالي خلال الاحتفالات بوقفها فورًا والنزول من المسرح وعدم إلقاء كلمة (في إشارة إلى عدم إلقاء الدبيبة كلمته بالحفل)”.

وأضافت “هرول عبدالحميد أفندي شهادات لتركيا للاعتذار، ومصادري تؤكد أن أردوغان وبخه هناك كثيرًا”.