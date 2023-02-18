ليبيا الان

الأمن الداخلي في بنغازي يبدأ في تنفيذ حملة جمع الأسلحة وينشر سيارة للكشف عنها بالشوارع

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلن جهاز الأمن الداخلي البدء في تنفيذ حملة لجمع الأسلحة غير المرخصة في بنغازي بعد صور تعليمات من رئيس الجهاز اللواء أسامة الدرسي، تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأوضح الجهاز، أنه تم خروج   كاشفة الأسلحة إلى الشارع لضبط الأسلحة النارية والبيضاء. وقام المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز الأمن الداخلي، بنشر صور تظهر جانبًا من الحملة.

وأكد الجهاز، أنه تم ضبط العديد من الأسلحة غير المرخصة خلال الحملة.

كما أكد الجهاز، أن تعليمات القائد العام تعطي مهلة إلى جميع من يملك أسلحة بتسليمها إلى الجهات المختصة في مهلة مدتها لا تزيد عن سبعة أيام.

عدد المشاهدات: 26

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك