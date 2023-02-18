الأمن الداخلي في بنغازي يبدأ في تنفيذ حملة جمع الأسلحة وينشر سيارة للكشف عنها بالشوارع

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أعلن جهاز الأمن الداخلي البدء في تنفيذ حملة لجمع الأسلحة غير المرخصة في بنغازي بعد صور تعليمات من رئيس الجهاز اللواء أسامة الدرسي، تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأوضح الجهاز، أنه تم خروج كاشفة الأسلحة إلى الشارع لضبط الأسلحة النارية والبيضاء. وقام المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز الأمن الداخلي، بنشر صور تظهر جانبًا من الحملة.

وأكد الجهاز، أنه تم ضبط العديد من الأسلحة غير المرخصة خلال الحملة.

كما أكد الجهاز، أن تعليمات القائد العام تعطي مهلة إلى جميع من يملك أسلحة بتسليمها إلى الجهات المختصة في مهلة مدتها لا تزيد عن سبعة أيام.