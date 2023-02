اقترح رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 15 عضوا من كل مجلس ومثلهم من المستقلين لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي.

وقال صالح في كلمة مسجلة ألقاها في المؤتمر السنوي للعلاقات الليبية الأمريكية نقلته قناة “الوسط” إن مهمة السلطة الجديدة توفير احتياجات المواطنين ومساعدة مفوضية الانتخابات لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه دون تحديده، إلى جانب إخراج القوات الأجنبية من البلاد وتوزيع الثروة بين الليبيين، بحسب قوله.

وأكد صالح أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف بها دوليًا في ليبيا؛ وهو صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات، ومنح الثقة وسحبها من الحُكومة؛ معتبرا أن المجلس الأعلى للدولة مجرد كيان استشاري غير مختص، وفق تعبيره.

وكان مجلس النواب قد أحال في الـ15 من فبراير الجاري التعديل الدستوري الـ13 إلى مجلس الدولة للنظر فيه وفي بنوده قبل أن يعتمد كوثيقة دستورية لإجراء الانتخابات

المصدر: قناة الوسط + مجلس النواب

The post عقيلة صالح يقترح تشكيل سلطة تنفيذية جديدة بإشراف دولي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار