ليبيا.. عميد بلدية سرت يلتقي المصريين الستة المفرج عنهم حديثاً بالمنطقة الغربية

استقبل عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اليوم السبت، المصريين الستة المفرج عنهم حديثاً بالمنطقة الغربية بعد وصولهم إلى ميناء سرت البحري.

وحضر الاستقبال عضو مجلس النواب عن سرت رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان، زايد هدية، وآمر عمليات سرت، اللواء أحمد سالم، ومدير أمن سرت، اللواء مختار أبوسبيحة.

وجرى توفير الرعاية الصحية والأمنية للمواطنين المصريين فضلا عن الكشوفات والتحاليل الطبية.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إطلاق المصريين الستة وفقا للمعلومات الواردة من السفارة المصرية فى طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبوزيد: “نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله”.

وأشارت الوزارة، في بيان صباح السبت، إلى أن مواطنيها الستة كانوا محتجزين في مركز للهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا لا يخضع للسلطات الليبية، كاشفة عن تواصل السفارة مع الجهات الليبية المعنية للإفراج عنهم.