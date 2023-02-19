افحيمة: أتوقع رفضًا دوليًا ومحليًا للخطة الأمريكية لتشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية

توقع عضو مجلس النواب صالح افحيمة رفضًا دوليًا ومحليًا للخطة الأمريكية لتشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية.

وأضاف افحيمة في تصريحات صحفية، “ربما سيتم الاحتجاج بأن التشريعات جاهزة وأن إجراء الانتخابات متوقف على هذه التشريعات”.

وتابع: “سيتم التحجج بأن مجلسي النواب والدولة قاما بما عليهما من إجراءات، ويبقى الدور على السلطة التنفيذية لتنفيذ التشريعات”، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصدر التشريعات المنوطة به وتأجيل الانتخابات ليس بسبب التشريعات أو القصور فيها.

ولفت إلى أن “المفوضية بعد أن شرعت في تنفيذ القوانين لم تجد الظروف المناسبة وأعلنت دون سابق إنذار القوة القاهرة التي منعت إجراءها”.

وأضاف قائلا: “القوة القاهرة تمثلت في ترشح بعض الأشخاص غير المرغوبين من القوى الفاعلة على الأرض أو القوى العسكرية سواء النظامية أو القوى المليشياوية التي تخشى أن يقصيها الرئيس القادم”.