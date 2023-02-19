تقرير: السياسة الأمريكية في مواجهة الهجرة والدرس القادم من ليبيا

في الأشهر الأخيرة ، اعتمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة من الإجراءات للرد على العدد القياسي للمهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة العام الماضي. وشمل ذلك توسيع سياسة العنوان 42 المثيرة للجدل ، والتي استخدمتها كل من إدارتي ترامب وبايدن لطرد المهاجرين وطالبي اللجوء دون جلسات استماع على أساس أن القيام بذلك سيمنع انتشار COVID-19. في 5 يناير ، أعلن بايدن أن السياسة ستُستخدم لطرد الكوبيين والفنزويليين والنيكاراغويين والهايتيين إلى المكسيك – وهي مجموعات رفضت المكسيك قبولها سابقًا. في المقابل ، ستقبل الإدارة ما يصل إلى 30 ألف طالب لجوء شهريًا من كوبا وفنزويلا وهايتي ونيكاراغوا إلى الولايات المتحدة من خلال الإفراج المشروط الإنساني إذا كان لديهم رعاة ماليون وخضعوا للتدقيق.

يبدو أن هذه السياسات قد خفضت عدد الكوبيين والفنزويليين والهايتيين والنيكاراغويين الذين عبروا الحدود الأمريكية في يناير 2023 بأكثر من 95 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر ؛ كانت المخاوف العامة هي الأدنى منذ فبراير 2021. وبينما تحاول الإدارة إنهاء الباب 42 في المحكمة العليا ، يقال إنها تتفاوض أيضًا على صفقة مع المكسيك من شأنها أن تستمر في عملية الإفراج المشروط وتسمح بطرد غير المكسيكيين الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني. إلى الولايات المتحدة لضمان عدم زيادة المعابر بعد انتهاء السياسة. ومع ذلك ، في حين أن هذه السياسات قد تقلل من محاولات العبور على المدى القصير ، فقد يكون لها أيضًا تداعيات وخيمة على كل من حقوق طالبي اللجوء وصعود الجماعات غير الحكومية.

بالإضافة إلى التسبب مباشرة في النزوح من أمريكا الوسطى والجنوبية ، استغلت جماعات الجريمة المنظمة العدد المتزايد من المهاجرين وطالبي اللجوء في المكسيك من خلال رسوم التهريب الباهظة واختطاف المهاجرين للحصول على فدية والعمل. لا سيما في السياقات ذات المستويات العالية من الجريمة المنظمة أو حيث لا تتمتع دولة مركزية بالسيطرة الكاملة على الأراضي ، فإن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الهجرة يؤدي إلى تزايد عدد السكان المعرضين للانتهاك. قد تساهم مساعدة مثل هذه البلدان في مجال الهجرة وإنفاذ الحدود أيضًا بشكل غير مباشر في الموارد المالية للجماعات غير الحكومية التي لها روابط بقوات الدولة.

ما يحصل في الولايات المتحدة ليس بعيدا عما يحصل في ليبيا. فمنذ عام 2015 ، وجهت دول الاتحاد الأوروبي مئات الملايين من الدولارات إلى ليبيا لقمع المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. عملت وكالة الحدود الأوروبية ، فرونتكس ، مع السلطات الليبية لإجبار عشرات الآلاف من الأفراد على العودة منذ عام 2016.

أظهر المحللون والمدافعون مرارًا وتكرارًا أن نهج الاتحاد الأوروبي قد مكّن المليشيات الحكومية و”المختلطة” من قتل وتعذيب المهاجرين مع الإفلات من العقاب. كما أنهم يستفيدون من مساعدات الاتحاد الأوروبي والمهاجرين أنفسهم. علاوة على ذلك، قد لا يكون هذا النهج فعّالًا بعد المدى القصير، حيث تتصاعد المعابر من ليبيا مرة أخرى.

أوجه الشبه بين سياسة الهجرة الأمريكية وتجربة الاتحاد الأوروبي مع ليبيا ليست مباشرة. ومع ذلك ، فإن آثار سياسة الاتحاد الأوروبي تقدم العديد من الدروس لصياغة نهج أمريكي تجاه الهجرة في الأمريكتين. تستفيد الكارتلات والجماعات الإجرامية بشكل كبير في أعمال التهريب نتيجة تكرار محاولات العبور التي يتيحها العنوان 42. وقد كتب المراسلون عن التعاون بين مسؤولي إنفاذ الهجرة المكسيكيين الفاسدين والمهربين. كما تظهر التجربة الليبية ، أنه يجب على إدارة بايدن أن تنظر بجدية في عواقب سياساتها على طالبي اللجوء في البلدان التي تواجه بالفعل تحديات في العنف غير الحكومي.

في حالة ليبيا ، بلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي أكثر من 700 مليون يورو (750 مليون دولار بمعدلات اليوم) بين عامي 2014 و 2020. ووجه معظم هذا التمويل – حوالي 455 مليون يورو (488 مليون دولار بمعدلات اليوم) – بشكل خاص للمهاجرين وطالبي اللجوء. وشملت هذه المساعدة التمويل والخدمات في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، وتدريب خفر السواحل الليبي، والإعادة “الطوعية” للمهاجرين وطالبي اللجوء. في عام 2017، وقعت إيطاليا مذكرة تفاهم مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الاقتصادية ومعدات أمن الحدود مقابل اعتراض خفر السواحل الليبي قوارب المهاجرين في البحر.

وكما هو الحال مع الولايات المتحدة، بدا أن هذه الاستراتيجية قد نجحت في البداية. انخفض عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط (الذي يشمل ليبيا) من ذروة تجاوزت 181،000 في عام 2016 إلى 14،000 فقط في عام 2019.

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