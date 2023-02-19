مدير أمن طبرق: ضبط أسلحة وذخائر مخبأة في الصحراء جنوب واحة الجغبوب

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أعلن، مدير أمن طبرق عميد سامي إدريس نصر، مساء السبت، ضبط كمية كبيرة من الأسلحة مخبأة في الصحراء جنوبي الجغبوب، بعد ورود معلومات عن تحركات مريبة لعدد من الأشخاص في المكان.

وقال مدير الأمن، في مؤتمر أمام الصحفيين، إن الأسلحة ربما كانت معدة للتهريب إلى خارج حدود البلاد، مشيرًا إلى أنها ليست من الأسلحة الفردية.

وأضاف، أن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات من قبل مركز شرطة الجغبوب بوجود تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص جنوبي الواحة الحدودية مع مصر. وقال، “ستتم إحالة الأسلحة إلى القوات المسلحة”.

وأضاف، أن بعد التحريات والمراقبة ربما لاحظ الأشخاص وجود مراقبة ما جعلهم لا يعودون إلى المكان.

وقال، “عليه أصدرنا التعليمات بضبطها ونقلها إلى مديرية أمن طبرق”.