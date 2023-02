رئيس الكونغو يعين مستشارة خاصة له بليبيا

قال موقع أفريكا إنتيليجنس إن الرئيس الكونغولي “دينيس ساسو نغيسو” الذي يشغل منصب رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا، يعتمد الآن على مستشارته الخاصة “فرانسواز جولي” لمراقبة التطورات في ليبيا، وفق قوله.

وبحسب الموقع، فإنه من المحتمل أن تكون ليبيا أحد المواضيع الرئيسة التي يناقشها “دينيس ساسو نغيسو” في قمة الاتحاد الإفريقي التي انطلقت اليوم 18 فبراير في أديس أبابا.

وأضاف إنتيليجنس أن الرئيس الكونغولي يحاول بصعوبة إيصال صوت الاتحاد الإفريقي في الأزمة الليبية بصفته رئيسًا للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا منذ عام 2016، حسبما أفاده الموقع.

وقال الموقع إن جولي، ذات الأصول الرواندية والفرنسية والتي تزور باريس بانتظام، كانت حاضرة تقريبًا في جميع اجتماعات ساسو الدولية الرئيسة منذ عام 2019.، وفق الموقع.

وقد عُينت جولي رسميًا في عام 2021 ممثلته الشخصية للاستراتيجيات والمفاوضات الدولية وقد قامت بالفعل بالوساطة مع موسكو وأثبتت قدراتها في الأشهر الأخيرة خلال محادثات برازافيل-أنقرة، حسبما ما أفاده الموقع.

وأضاف أفريكا إنتيليجنس أن جولي ذهبت إلى موسكو في 27 يناير حيث اجتمعت طويلاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكانت ليبيا على رأس جدول الأعمال، وفق الموقع.

المصدر: موقع أفريكا إنتيليجنس

