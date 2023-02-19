اقعيم يُطالب بالقبض على منتسبي الشرطة المطلوبين في جرائم وإحالتهم للجهة المختصة

طالب، وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، في خطاب موجه إلى مدراء الأمن بالمناطق، بالقبض على منتسبي هيئة الشرطة المطلوبين في جرائم مسيئة للهيئة، وذلك لإصلاح البيت الداخلي لوزارة الداخلية.

كما أكد اقعيم على مدراء الأمن بالقبض على منتسبي هيئة الشرطة المطلوبين وإيقافهم عن العمل خاصة في جرائم السرقة والتزوير وسوء استعمال السلاح وإساءة استعمال الوظيفة والجرائم التي تحط من كرامة وظيفة رجال الشرطة والجرائم المخلة بالشرف.

وأرجع ذلك لإصلاح البيت من الداخل لمنتسبي وزارة الداخلية ليكونوا قدوة للمواطن.

مناشدا، مدراء الأمن بالتنسيق فيما بينهم على البوابات الأمنية وفق الحدود الإدارية للمجاهرة بالأمن للقبض على المطلوبين سواء من رجال الشرطة أو القوات المسلحة وإحالتهم كلا الى الجهة المختصة بهم.

جاء ذلك بناء على ما تمت مناقشته خلال الاجتماع الذي عقد مع مدراء الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية في إجدابيا، لدراسة الوضع الأمني الراهن وسبل مواجهة الاختراقات الأمنية وتفعيلاً لدور وزارة الداخلية تجاه البلاد والمواطن من أجل بسط الأمن والأمان وتفعيل القانون ومحاربة كافة الظواهر السلبية والهدامة.