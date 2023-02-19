لإصلاح البيت الداخلي لوزارة الداخلية.. اقعيم يصدر قرارا بمحاسبة المخطئين من منتسبي الوزارة

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أصدر وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، قرارات لمدراء الأمن بالمناطق، بجمع السلاح ومكافحة الجريمة الإلكترونية وتفعيل الأجهزة المتطورة للكشف والتفتيش والبصمات ومسارح الجريمة.

وتضمنت القرارات النظر في صفوف كافة مكونات وزارة الداخلية ومحاسبة المخطئين منهم، ليكونوا قدوة للمواطنين وغيرها من التدابير المُشددة.

وقال مكتب وكيل وزارة الداخلية، إن تنفيذ القرارات يبدأ من تاريخ صدورها سعيًا لوطنٍ أفضل في ظل حماية القانون .

وشدد اقعيم على مدراء الأمن بالقبض على منتسبي هيئة الشرطة المطلوبين وإيقافهم عن العمل خاصة في جرائم السرقة والتزوير وسوء استعمال السلاح وإساءة استعمال الوظيفة والجرائم التي تحط من كرامة وظيفة رجال الشرطة والجرائم المخلة بالشرف.

وأرجع ذلك لإصلاح البيت من الداخل لمنتسبي وزارة الداخلية ليكونوا قدوة للمواطن.