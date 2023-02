“الدبيبة” يقدم العزاء لـ”أردوغان” في ضحايا الزلزال والأخير يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، عن تضامن الشعب الليبي مع تركيا في حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب ولايات جنوبي تركيا وشمال سوريا.

وقدم الدبيبة خلال زيارته إلى اسطنبول السبت؛ التعازي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي أكد بدوره على عمق العلاقات الليبية التركية والمواقف المشتركة والصلبة بين البلدين، وفق ما نشرته منصة حكومتنا.

كما أثنى أردوغان على جهود فرق الإغاثة والدعم والطوارئ الليبية والتي تشارك الفرق التركية في أعمال الإغاثة الإنسانية المختلفة في عدد من المنطاق جنوب البلاد، معربا عن تقديره للشعب الليبي والحكومة على وقوفهم مع تركيا في أزمتهم.

وكان الدبيبة قد وصل السبت إلى مدينة اسطنبول رفقة وفد رفيع بينهم محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير”.

المصدر: حكومتنا

