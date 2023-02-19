كلية ضباط الشرطة الليبية تعلن شروط الالتحاق.. التقديم يبدأ اليوم

أعلنت كلية ضباط الشرطة الليبية، فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الجدد للعام الدراسي 2023- 2024.

وأوضح بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن القبول يبدأ من اليوم السبت، على أن تكون مدة الدراسة سنتين.

وبحسب البيان يحصل الخريج من الكلية يحصل على رتبة ملازم، وبشهادة دبلوم العلوم الأمنية.

ونستعرض فيما يلي شروط التقديم هي:

– أن يكون ليبي الجنسية وغير حاصل على جنسية دولة أجنبية. ‏

– أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بتقدير جيد جداً أو ممتاز خلال ‏السنة الدراسية 2020-2021، 2021-2022.

– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في ‏جنحة مخلة بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتبار.

– ألا يقل سنه عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.

– أن يكون لائقا صحيا ونفسيا وتثبت اللياقة الصحية والنفسية بالكشف الطبي.

– ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

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– ألا يكون من ذوي السوابق الجنائية.

– ألا يكون قد سبق فصله من الكلية لأي سبب من الأسباب. ‏

– ألا يكون متزوجاً بأجنبية.