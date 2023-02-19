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أبو الغيط يدعو أمام القمة الأفريقية لتجاوز عقبات إجراء الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جميع الأطراف في ليبيا إلى اللجوء للحل السياسي وتخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وشدد أبو الغيط، في كلمته أمام قمة دول الاتحاد الأفريقي المنعقدة اليوم السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على ضرورة إنهاء وجود الميليشيات والقوات الأجنبية في ليبيا.

واعتبر أن إجراء الانتخابات يصل بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي التي تحفظ وحدة البلاد.


وركزت القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي والمستمرة حتّى غدٍ الأحد على مسائل واجهة عنف الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والكونغو الديمقراطية وتوفير الغذاء، وإقامة منطقة للتجارة الحرة.

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قناة ليبيا الحدث

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