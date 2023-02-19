التويجر: احتفالات ذكرى “فبراير” مؤشر على استمرار الأمل في نفوس الليبيين

رأى وزير التخطيط السابق عيسى التويجر أن استمرار الاحتفالات بذكرى “ثورة فبراير”، هي المؤشر الحقيقي على استمرار الأمل في نفوس الليبيين لبناء دولة الحقوق والقانون.

وقال التويجر في تصريح لموقع “عربي 21” القطري، إنه بقدر ما عانى الليبيون فإن معاناتهم ستوصل حتما لتحقيق الحلم، بحسب تعبيره.

وتابع التويجر: “لا زال التدخل السلبي الخارجي يحول بين توافق الليبيين على إقامة انتخابات حرة ونزيهة وفق قاعدة دستورية، لكن الإرهاصات تدل على أن شيئا ما سيدفع الأمور باتجاه الحل”.

واستكمل: “لقد كانت تداعيات عقود من التجهيل كفيلة بأن يتعلم الليبيون بالطريقة الصعبة المتمثلة في الحروب والمقابر الجماعية، وتصدر المشهد من محبي السلطة وسراق المال، لكن ذلك لن يثني الليبيين الذين أيدوا ثورة فبراير على مبادئ راسخة من أن يقودوا بلادهم إلى الاستقرار والرفاه”، وفق قوله.