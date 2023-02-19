عضو بالمجلس الرئاسي يبحث مع رئيس أفريقيا الوسطى حماية الاستثمارات الليبية

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستن تواديرا، تعزيز الاستثمارات الليبية وكيفية حمايتها.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي، جاء ذلك خلال لقاء بينهما اليوم السبت، على هامش انعقاد القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ودعا تواديرا اللافي لزيارة أفريقيا الوسطى لإجراء نقاشات موسعة حول القضية التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة، مع مصادرة أصول ليبية في البلد الأفريقي.

وفي 28 يناير الماضي، قالت الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” إن مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندقاً خمس نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.