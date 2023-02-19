الشبلي يرجّح استمرار إبعاد الأحزاب عن المشهد السياسي

الوطن| رصد

رجح رئيس حزب صوت الشعب والناطق باسم تكتل “تجمع الأحزاب الليبية” فتحي الشبلي، استمرار ترسيخ إبعاد الأحزاب عن المشهد السياسي بناءً على القوانين السابقة التي منعتها من الترشح في الانتخابات، معتبراً أن الذين صاغوا القانون لم يملكوا أي خبرة أو تجربة، ولم يستعينوا بخبرات من سبق، وكان القصد من البداية تفريغ الأحزاب من أي محتوى أو حصانة، ومنع مشاركتها في الحياة السياسية.

وقال الشبلي في تصريحات، إن اشتراط قوانين الانتخابات السابقة حصول المرشح للانتخابات التشريعية على مؤهل جامعي “أكبر دليل على إقصاء فئات كالفلاح والعامل وفئات أخرى من المشاركة السياسية”، لافتاً إلى ضعف دور الأحزاب الذي يعزى إلى فقرها المالي، وهو ما يشكل خطراً متعلقاً بالاستعانة بالمال “الفاسد”.