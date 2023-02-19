الهادي الصغير: لو وافق مجلس الدولة على التعديل الدستوري سنناقش تشكيل لجنة “6+6”

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “الهادي الصغير” أنه في حال موافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري، سيتم في جلسة البرلمان الإثنين القادم مناقشة تشكيل اللجنة المشتركة مع الدولة “6+6” الخاصة بوضع القوانين الانتخابية،
مضيفًا في تصريحات صحفية ، أن الجلسة ستشهد التوقيع على قانون الجدول الموحد لمرتبات القطاع العام.
وفي سياق مشابه، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط: البند الرئيسي لجلستنا اليوم هو بحث التعديل الدستوري الـ13 المُحال من مجلس النواب.
مؤكدا في تصريحات صحفية، سيتم مناقشة أولوية استكمال مراحل وأطوار المناصب السيادية
ذاهبا باتجاه الموافقة على التعديل الدستوري الـ13، لكن قبوله في الجلسة ليس مضمونا وسيكون تحديًا حقيقيًّا.
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