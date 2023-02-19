الهادي الصغير: لو وافق مجلس الدولة على التعديل الدستوري سنناقش تشكيل لجنة “6+6”

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “الهادي الصغير” أنه في حال موافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري، سيتم في جلسة البرلمان الإثنين القادم مناقشة تشكيل اللجنة المشتركة مع الدولة “6+6” الخاصة بوضع القوانين الانتخابية،

مضيفًا في تصريحات صحفية ، أن الجلسة ستشهد التوقيع على قانون الجدول الموحد لمرتبات القطاع العام.

وفي سياق مشابه، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط: البند الرئيسي لجلستنا اليوم هو بحث التعديل الدستوري الـ13 المُحال من مجلس النواب.