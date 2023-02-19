مديرية أمن طبرق تضبط أسلحة خطيرة كانت مخبأة بالصحراء ومجهزة للتهريب إلى مصر

الوطن| رصد

تمكن عناصر مديرية أمن طبرق ليل الجمعة، من ضبط أسلحة نوعية خطيرة في المنطقة الجنوبية وتحديداً بمنطقة الجغبوب، كانت مخبأة في الصحراء ومُعدّة لنقلها وتهريبها لاحقاً إلى مصر، بينما حاولوا نصب كمين للمهربين، إلا أنهم لم يحضروا للمكان.

وخلال مؤتمر صحفي للمديرية للإعلان عن العملية، تبين أن قوات المديرية عملت على ضبط الأسلحة، مشيرة إلى أنه سيتم تسليمها للقيادة العامة للقوات المسلحة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات تم الاتفاق عليها خلال اجتماع أمني برئاسة وكيل وزارة الداخلية الليبية فرج اقعيم ومدراء الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية وبحضور كبار الضباط والمستشارين، حيث تم الاتفاق على جمع السلاح وإعطاء مهلة 7 أيام للتسليم ومن ثم التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود داخلهم.