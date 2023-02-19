بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 19 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 19 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس مستقر على معظم مناطق البلاد .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-19)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي وجنوبه.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-19)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 21)مْ ،.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:55)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:45).