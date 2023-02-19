مصطفى عبدالجليل: الحياة السعيدة قادمة لليبيين

قال رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل في احتفال البيضاء بالذكرى 12 لفبراير إن ما نحن فيه الآن شاركنا فيه جميعًا لكن الحياة السعيدة قادمة بإذن الله، وخطاب التحرير تضمن عدة نصائح من بينها عدم الحقد والحسد وعدم الكراهية وعدم الاستيلاء على أموال الدولة.

أضاف قائلًا: “أشرت في ذلك الخطاب لأن تكون الشريعة الإسلامية أساس التشريع ضمانًا لتسليم الأسلحة، و قلت في الخطاب أن كل تشريع يخالف الشريعة الإسلامية سيُلغى وحتى لا يعتقد البعض أن جل التشريعات مخالفة فقد أشرت للقانونين الخاصين بالربا في المصارف وعدم الزواج فقط، و تم تحريف ذلك الخطاب ونسي الليبيون النصائح التي قدمنها لهم في ذلك اليوم بأن ليبيا وحدة واحدة، وبنسيان الكراهية والحقد وعدم التعدي على أموال الناس ستعود ليبيا من أحسن دول أفريقيا والدول العربية.” وفق تعبيره.