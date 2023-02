ليبيا – التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني مع رئيس المجلس التسييري لمرزق أشرف علي مادي وعدد من أعيان المدينة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد تدارس الجانبين خلال اللقاء جهود ترسيخ المصالحة الوطنية الشاملة في مدينة مرزق وخطوات حكومة الدبيبة وجهودها في هذا الشأن.

ووفقًا للبيان، قدم الوفد المرزقي الشكر إلى الوزارة لجهودها في صرف مخصصات بدل الإيجار لمهجري مرزق؛ إذ استمرت العملية بالشكل المطلوب.

Shares

The post تسييري وأعيان مرزق لـ الكيلاني: نثمن صرف مخصصات بدل الإيجار لمهجرينا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية