البكوش: “النواب والدولة والدبيبة” حجر عثرة أمام الانتخابات

الوطن| رصد

اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة، صلاح البكوش، أن مجلسا الدولة والنواب وحكومة الدبيبة منتهية الولاية، حجر عثرة في وجه مشروع الانتخابات التي ينتظرها الليبيون.

وأكد البكوش، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الوقت حان من أجل الدفع نحو خيارات بديلة لهذه الأجسام السياسية التي أثبتت فشلها في جميع المحطات والتجارب التي خاضتها.

وأضاف البكوش، أن أوساطا سياسية وعسكرية فاعلة تدفع في الوقت الراهن إلى تشكيل قاعدة شعبية متينة تكون بديلًا لهذه الأجسام، مؤكدًا أن اتصالات عديدة جارية في هذا الشأن مع جهات أخرى لتجسيد آمال الشعب الليبي في إجراء الانتخابات المعطلة منذ عدة سنوات.