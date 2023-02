الفلاح: الشعب الليبي يدفع أثمانا مضاعفة منذ عام 2011.. ونصفهم يعيش تحت خط الفقر

ليبيا- قال الناشط السياسي جمال الفلاح إن الشعب الليبي الذي طالب بالتغيير وخرج في 17 فبراير من أجل العيش الكريم والعدالة والمساواة، يدفع اليوم ثمنًا مضاعفًا نتيجة خروجه في 2011 للمطالبة بحقوقه.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أضاف: “منذ العام 2011 يدفع الشعب الليبي أثمانًا مضاعفة، وقرابة نصف الشعب يعيشون تحت خط الفقر بحسب إحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة، ويعيش في ظل الترهيب والتخويف والظلم، وبالتالي فإن حلم الشعب الليبي بـ 17 فبراير لم يتحقق وتمت سرقه أحلامه”.

وأشار أن آمال الشعب الليبي سرقت وتم التنكيل به بعد سيطرة الأطراف الحالية على المشهد و17 فبراير لحظة لم تحقق أهدافها وإلى حد الآن الشعب الليبي لم تتحقق أحلامه، وليبيا تعاني اليوم من شبح الحرب

الفلاح ختم: “أهداف ثورة 17 فبراير كانت أهدافًا سامية لكنها لم تتحقق”.

