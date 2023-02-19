تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتــ ـيال الشرطي أنس البديري في غريان

أفاد شهود عيان أن الطبيب المُعالج للشرطي أنس البديري الذي تعرض لمحاولة اغتيال بمنطقة أبوغيلان في غريان كان قد أعلن وفاته قبل قليل.

وبحسب شهود العيان فإن “الطبيب كان قد نزع الأكسجين وخرج من غرفة العمليات بعد أن يئس من الحالة فيما ظلت الممرضة تحاول بالصدمات الكهربائية حتى تم إنعاشه”.

وأضاف الشهود “بعد إنعاش البديري تبين أن وضعه لازال خطيرًا فتم تحويله لـ #طرابلس ووصل لمستشفى بوسليم”.

ووفقا لشهود العيان “والدة البديري التي كانت برفقته فارقت الحياة بينما أصيب ابن شقيقته الصغير بطلقتين واحدة في ركبته والثانية في يده”.

وكان البديري قد تعرض لمحاولة اغتيال رفقة والدته وابن أخيه بـ القواسم بمنطقة أبوغيلان في غريان إثر رماية عليهما من قبل مجهولين لاذو بالفرار.

ونسب بعض الأهالي الواقعة لأحد أفراد عائلة الجبالي الذي قام بالجريمة انتقامًا لمقتل شقيقه أيمن الجبالي علي يد أنس قبل عام ونصف.

وكان أيمن الجبالي قد اقتحم مركز شرطة أبوغيلان وهاجم القوة المتواجدة به فقام أنس بقتله.