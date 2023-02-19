مخاطبا اللافي.. غوتيريش: نتطلع لقيام الرئاسي بدوره في عملية سياسية تُفضي إلى الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، تطلعه لاضطلاع المجلس بدوره في عملية سياسية شاملة تبنى على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وبحسب بيان الرئاسي، عقد لقاء غوتيريش واللافي، أمس السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي 36 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أثنى الأمين العام للأمم المتحدة على جهود المجلس الرئاسي في قيادة ملف المصالحة الوطنية.

وكان قد أكد غوتيريش في كلمته خلال اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، الحاجة الملحة للإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي في ليبيا، متحدثا عن آلية بديلة للوصول إلى القاعدة الدستورية والانتخابات.