وزارة الصحة تشارك في المنتدى الوزاري الإفريقي الرفيع في أديس أبابا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2023

شارك وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، في المنتدى الوزاري الإفريقي رفيع المستوى الذي عقد على هامش الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بمشاركة وزراء الصحة في دول الاتحاد الإفريقي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن وكيل الوزارة والوفد المرافق له، عقد عدة لقاءات مع وزراء الصحة بالدول العربية والأفريقية، لبحث التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات الاتحاد الأفريقي لخدمة القطاع الصحي في ليبيا والدول الأفريقية، وبحث الملفات المشتركة في جوانب الصحة العامة، والأدوية، ومكافحة الأمراض.

وشارك في أعمال المنتدى بالإضافة إلى وزراء الصحة الأفارقة رؤساء كل من جنوب أفريقيا، ورواندا، وسيراليون، وأثيوبيا، ومدير عام منظمة الصحة العالمية.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي محمد، دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز تعاونها بهدف تقديم خدمات صحية يمكن الاعتماد عليها وضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي في القارة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ضمن جلسات أعمال الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأضاف، أنه من المتوقع أن تلعب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالة الأدوية الأفريقية التي تم إنشاؤها مؤخرًا أدوارًا رئيسية في إدراك تحديات القارة من حيث الصحة والتغذية، وكذلك إنهاء اعتمادها على المساعدات الخارجية.

وتابع، أنه على الرغم من العديد من التحديات، إلا أن القارة تظهر علامات كبيرة على الصمود، وبالنظر إلى الأزمات المختلفة التي لوحظت في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الماضية، أعطى الاتحاد الأفريقي قدرا كبيرا من الأولوية لمواجهة التحديات في مجال الصحة والتغذية في القارة.