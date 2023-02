مرسيط: فريق الإنقاذ الليبي يستعدّ لمغادرة الأراضي التركية بعد أن أنهى مساعدة الشعب التركي

ليبيا – أكد المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدّعم مالك مرسيط أن فريق الإنقاذ الليبي يستعدّ لمغادرة الأراضي التركية بعد أن أنهى مهامه المكلف بها لمساعدة الشعب التركي المتضرّر جراء الزلزال المدّمر الذي هزّ بعض محافظات تركيا الجنوبية.

مرسيط وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن فريق الطب الميداني والدّعم انتشل أكثر من 60 جثمانًا من تحت أنقاض المباني المدمّرة.

وأشار إلى أن الفريق الطب الميداني والدّعم أنقذ 5 أشخاص أحياء وقام بالكشف الصّحي عن أكثر من 200 حالة بعد 8 أيام منذ وصوله.

مرسيط قال: إن فريق الطب الميداني والدّعم تعاون مع فرق بجهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية وهيئة السلامة الوطنية وجهاز البحث الجنائي.

