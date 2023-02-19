وهيبة: عقد المؤتمر الجامع للمصالحة خلال أشهر

الوطن| رصد

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أنه سيتم عقد المؤتمر الجامع للمصالحة، خلال أشهر.

وأوضحت أنه لا يوجد حتى اللحظة موعد محدد، لافتة إلى أن المؤتمر سيركز على عدة ملفات، رغم وجود إشكاليات حول عدة قضايا.

وقالت وهيبة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن موعد مؤتمر المصالحة لم يحدد بعد، ولكن سيكون خلال الأشهر المقبلة، حيث تم الاتفاق على ضرورة أن تشكل اللجنة التحضيرية التي سوف تحضر لهذا المؤتمر الجامع للمصالحة.

وأضافت أن “المؤتمر الجامع للمصالحة يركز على أكثر من ملف، هناك قضايا يوجد بها إشكاليات متعلقة بالمصالحة غير محسومة بعد، مثال شكل العدالة الانتقالية وشكل التعامل مع أخطاء الماضي، بالإضافة إلى شكل العفو من عدمه”.

وحول اجتماع اللجنة الأفريقية المعنية بليبيا، أكدت وهيبة أن “الاجتماع كان إيجابيا للغاية بالنسبة لنا في ليبيا.. وتم التركيز فيه بالدرجة الأساسية على ملف المصالحة لأن اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى تدعم مسار المصالحة وهي شريكة مع المجلس الرئاسي في كل المراحل السابقة التي عمل عليها المجلس الرئاسي بشأن المصالحة”.