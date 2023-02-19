بن صالح: ذكرى 17 فبراير الصادقة نسفت أحلام أعداء الثورة وقمعت أمانيهم

رأى محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، سليمان بن صالح، أن ذكرى 17 فبراير الصادقة نسفت أحلام أعداء الثورة وقمعت أمانيهم، بحسب تعبيره.

وقال بن صالح، في منشور له عبر «فيسبوك»: “سبحان الله كلما حاول أعداء الثورة أن يعودوا بها إلى الوراء، ودغدغتهم أحلامهم أنهم أصبحوا قادرين عليها؛ تأتي ذكرى 17 فبراير فتنسف أحلامهم وتقمع أمانيهم وتقذف بهم إلى نقطة البداية لهم، إنها الثورة الصادقة التي اشتعلت جذوتها في القلوب النظيفة لن تنطفئ أبداً حتى وإن قلّ توهجها لبعض الحين”، وفقا لقوله.

وأضاف “ستبقى الثورة نبراساً يهتدي به كل حر شريف إلى طريق الخير والسؤدد، ولن تموت هذه الثورة مهما تعرضت للأخطار، ولن تنتهي إلا بقيام الدولة الحرة المزدهرة التي ينشدها كل الليبيون، خابت مساعيكم يا أعداء الحرية والعدالة والاستقرار، سيلفظكم التاريخ من صفحاته ولن تذكركم الأجيال إلا بالعار والشنّار”، على حد وصفه.