وزارة الداخلية: دوريات متحركة واستيقافات أمنية في تاجوراء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2023

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تسيير عدد من الدوريات المتحركة وإقامة استيقافات أمنية في تاجوراء.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الدوريات الأمنية التابعة لقسم شرطة النجدة وقسم المرور والبحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء سيرت مساء السبت عدد من الدوريات المتحركة وأقامت عدد من الاستيقافات الأمنية بالحدود الإدارية للمديرية والتي أسفرت عن ضبط عدد من المركبات غير مستوفية الإجراءات وتم تسجيل مخالفات مرورية بحقهم وإزالة الزجاج المعتم لعدد منهم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات مدير الأمن للمجاهرة بالأمن وضبط المطلوبين والمخالفين للحفاظ على الأمن والنظام، وتنفيذاً للخطة الأمنية رقم (3) لسنة 2023 الصادرة عن المديرية.