مركز أويا للدراسات: الصورة العامة على مستوى الاقتصاد الكلي غير إيجابية

ليبيا – أكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين أنّ الصورة العامة على مستوى الاقتصاد الكلي غير إيجابية، ومن ذلك زيادة الرواتب بشكل اسمي وغير حقيقي مع زيادة الإنفاق العام على حساب تخفيض قيمة العملة.

أبولسين وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أنّ ليبيا تعاني من الركود فضلًا عن العجز في ميزان المدفوعات، أي أنّ الدولارات الخارجة أكبر من الدولارات الداخلة للبلاد، مشيرًا إلى أنّ التضخم تراكمي ولم ينخفض كما تشير البيانات الحكومية، ومؤكدًا أنّ تضخم أسعار المستهلكين يفوق 33%.

