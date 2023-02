على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.. “اللافي” يلتقي بـ”غوتيريش” ويناقشان الأزمة في ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش” عن تطلعه لقيام المجلس الرئاسي بدوره في عملية سياسية شاملة تقوم على الملكية الليبية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” أمس السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.

وعلى هامش الملتقى أيضا التقى اللافي برئيس جمهورية إفريقيا الوسطى “فوستن تواديرا”، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وملف الاستثمارات والأصول الليبية في إفريقيا الوسطى، بحسب الرئاسي.

وفي تصريح للأحرار، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن قمة الاتحاد الإفريقي ناقشت موضوع المصالحة في ليبيا إضافة وسبل إجراء الانتخابات، وفق قولها.

وأوضحت وهيبة أن الدول المشاركة بحثت مجريات الملتقى التمهيدي الذي عقد في ليبيا برعاية الرئاسي خلال يناير الماضي تمهيدا لمؤتمر المصالحة الوطنية، طبق قولها.

وأفادت وهيبة بأن المجلس الرئاسي يتطلع إلى الاستفاد من الدول الإفريقية التي مر معظم بتجارب في المصالحة الوطنية ومشاريع إعادة الإعمار، مضيفة أن الرئاسي يشدد على أن تكون الاستفادة من التجارب بريادة وملكية ليبية، بحسب وصفها.

