الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل 17 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء مستقرة على معظم مناطق البلاد.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 15 و19 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي وجنوبه.

وتكون الرياح شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 13 و19 درجة مئوية.

وفي (الجفرة – سبها -غات – غدامس – الحمادة)،

فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و21 درجة مئوية.

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وأخيراً (السرير-تازربو-الكفرة)، السماء صافية مع ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و20 درجة مئوية.