المشري: وجود الدبيبة أكبر عامل فشل للانتخابات

الوطن| رصد

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أن رئيس الحكومة منتهية الولايتة، عبد الحميد الدبيبة، لا يتمتع بـ”إدارة كافية” للحكومة، وأنه “آخر شخص في ليبيا يفكّر في إجراء الانتخابات”.

وقال المشري في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن”أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجود الدبيبة على رأس الحكومة في ليبيا”.

وأضاف المشري، “أن الشعب الليبي على درجة من الوعي والإدراك لأهمية الانتخابات”، مشيراً إلى أن ما سماه “هشاشة الدولة وتناقصها وغيابها” سمح للتدخلات الخارجية.