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العباني: «فبراير» أنتجت جيلا يفتقر أغلبه للقيم وينبهر بسطوة السلاح والمال والنفوذ

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، أنه لا أحد اكترث بوضعية أبناء هذا الجيل، الذين فرحوا وهللوا للثورة (فبراير) وهم أطفال صغار، ثم سرعان ما اضطروا للتعايش والاكتواء بنيران الصراعات والاشتباكات المسلحة التي شقت طريقها للبلاد بعد هذه الثورة.

وقال العباني في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن من هذا الجيل من فقد أباه أو أحد أشقائه في تلك الصراعات، أو من اضطر لمغادرة منزله والنزوح من مدينته، أو أصبحت أسرته جزءاً من نظام غير مرضي عنه، ففقدوا مصدر رزقهم”.

وأضاف “بات لدينا جيل يفتقر أغلبه للقيم المعنوية، وينبهر بسطوة السلاح والمال والنفوذ، بل إن بعضه ترك التعليم في المرحلة الثانوية أو الجامعية، ومنهم من كانت كارثته أشد بسبب تأثره بأفكار (داعش) وأمثاله من تنظيمات متطرفة، سيطرت في فترة ما على بعض المدن الليبية»”.

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السلاح القيم النفوذ داعش فبراير ليبي

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صحيفة الساعة 24

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