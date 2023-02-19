حكومة الوحدة: إرسال قافلة طبية إلى المرج استعدادا لهزات أرضية قوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2023

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد إرسال قافلة طبية من العاصمة طرابلس إلى مدينة المرج لتجهيز البلدية لمواجهة أي هزات أرضية قوية.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أنه بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن إنشاء غرفة طوارئ ببلدية المرج انطلقت من طرابلس قافلة متوجهة لمدينة المرج، محملة بكافة احتياجات البلدية وبتجهيزات طبية تامة وفريق مشكل من مركز طب الطوارئ والدعم، وجهاز تطوير الخدمات العلاجية، جهاز الإسعاف والطوارئ، جهاز الإمداد الطبي.

وأشارت الحكومة إلى أن إرسال التجهيزات يهدف لجعل المدينة مستعدة لمواجهة حدوث أي هزات أرضية أقوى.