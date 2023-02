المهدوي: رغم مرور السنوات لم يتحقق شيء من أهداف “الثورة”

ليبيا – رأى أحمد المهداوي الكاتب والباحث في العلوم السياسية أنه رغم مرور هذه السنوات لم تتحقق أي من أهداف الثورة، سوى سقوط النظام وحدوث حالة من الانقسام السياسي والفوضى في البلاد.

المهداوي وفي مداخلة له عبر برنامج “أصوات مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” قال: إن الأوضاع ازدادت سوءًا، وسط تفاقم الأزمات وسوء الأوضاع المعيشية وتراجع الأمن والاستقرار.

واعتبر أن سبب هذه الأزمات، يعود إلى وجود أطماع داخلية وخارجية، ومحاولات من قبل تيارات وجماعات إرهابية، في البقاء في السلطة دون تحقيق أي تقدم ملموس.

