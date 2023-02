خلال قمة الاتحاد الإفريقي.. تونس مع حل “ليبي – ليبي”

عبرت تونس عن ارتياحها لـ”ما أُنجز من خطوات باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا”، داعية الليبيين إلى التوحد حول مشروع وطني جامع يعيد الأمن والاستقرار إلى بلادهم، بحسب خارجيتها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسي نبيل عمار، خلال اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، وفق بيان للخارجية.

وأكد الوزير التونسي موقف بلاده الثابت من الأزمة في ليبيا الداعي إلى حل ليبي – ليبي، وذلك ضمن حوار شامل يضم كافة الأطراف الليبية، طبق قوله.

وأشار عمار إلى أن هذا الحوار يأتي على أساس إعلاء مصلحة ليبيا فوق كافة الاعتبارات وبعيدا عن التدخلات الخارجية، بحسب وصفه.

المصدر: الخارجية التونسية

