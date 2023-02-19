لم يحدد موعداً.. المجلس الرئاسي الليبي: المؤتمر الجامع للمصالحة خلال أشهر

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إنه سيتم عقد المؤتمر الجامع للمصالحة في ليبيا، خلال أشهر.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن موعد مؤتمر المصالحة لم يحدد بعد، ولكن سيكون خلال الأشهر المقبلة، حيث تم الاتفاق على ضرورة أن تشكل اللجنة التحضيرية التي سوف تحضر لهذا المؤتمر الجامع للمصالحة.

وأوضحت أن المؤتمر الجامع للمصالحة يركز على أكثر من ملف، هناك قضايا يوجد بها إشكاليات متعلقة بالمصالحة غير محسومة بعد، مثال شكل العدالة الانتقالية وشكل التعامل مع أخطاء الماضي، بالإضافة إلى شكل العفو من عدمه.



وعلقت وهيبة، على اجتماع اللجنة الأفريقية المعنية بليبيا، قائلة إن الاجتماع كان إيجابيا للغاية بالنسبة لنا في ليبيا، وتم التركيز فيه بالدرجة الأساسية على ملف المصالحة لأن اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى تدعم مسار المصالحة وهي شريكة مع المجلس الرئاسي في كل المراحل السابقة التي عمل عليها المجلس الرئاسي بشأن المصالحة.