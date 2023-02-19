شركة الكهرباء: أعمال صيانة في سرت والبيضاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد إجراء أعمال صيانة في سرت بوسط ليبيا والبيضاء في الشرق الليبي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه في سرت تم استكمال أعمال الصيانة اللازمة لمعالجة عطب كابل على دائرة نقل 220 ك.ف طلائع النصر بعدد (6) وصلات حرارية نوع 1×630 ملم جهد 30 ك.ف.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أنه تم إنجاز كافة أعمال اختبار الكابل وتحديد العطل وتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة من قبل فرق الصيانة بقسم الكوابل الجهد المتوسط بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت .

وفي البيضاء جرت أعمال صيانة على دائرة نقل الطاقة (الإذاعة) جهد 66 ك.ف من قبل فرق الصيانة بقسم الخطوط البيضاء بإدارة شبكات الجهد المتوسط الجبل الاخضر .