الشيباني: القوة القاهرة هي التدخل الأمريكي لمنع ترشح سيف الإسلام القذافي

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على تسريبات المشروع الأمريكي لتشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية،مؤكدًا أن القوة القاهرة هي التدخل الأمريكي لمنع ترشح سيف الإسلام القذافي.

الشيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “ليبيا برس”، رأى أن المقترح الأمريكي غير جدير بالالتفات له لأنه يحمّل النواب فشل الانتخابات.

وأشار إلى أن النواب قدم قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف: “المفوضية قطعت شوطًا طويلًا في هذا الأمر، وكنا قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات لولا أن أعلنت القوة القاهرة”.

الشيباني ختم: “إذن من الذي أفشل الانتخابات ولماذا يلقون اللوم على النواب؟”.

