انطلاق المؤتمر التمهيدي الأول لتوحيد القضاء العسكري ببنغازي 

بنغازي 19 فبراير 2023 (وال) _انطلقت بقاعة جامعة السلام الدولية بمدينة بنغازي أمس السبت، فعاليات المؤتمر التمهيدي الأول لتوحيد مؤسسة القضاء العسكري الليبي، برعاية المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، تحت شعار “معا من أجل استقرارنا وأمننا”.

وحضر المؤتمر عدد من ممثلي اللجنة العسكرية 5 +5 وعدد من القضاة العسكريين ومنتسبي القضاء العسكري، وأعضاء النيابات العسكرية، إضافة إلى النشطاء والأكاديميين القانونيين وخبراء عسكريين.

وفي افتتاحية المؤتمر، أكد الناطق بإسم القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن توحيد القضاء العسكري هو تحصيل حاصل وإن قوانين ونظم القضاء العسكري لا تختلف، ولكن نظرا لما تشهده الساحة السياسية من انقسام

وأكد، إن القيادة العامة للقوات المسلحة تدعم كافة الجهود الرامية لتوحيد مؤسسة القضاء العسكري.

و قدم عدد من أعضاء هيئات القضاء العسكري ورقات علمية حول القوانين والنظم العسكرية، حيث وضحت هذه الورقات العلمية آلية عمل القضاء العسكري، ودور المحاكم العليا دارت محاورها حول سبعة محاور، أولها القضاء العسكري التاريخ والنشأة، تبعه المحور الثاني وهو المحاكمات العسكرية ومعايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، وكذلك ورقة علمية أخرى حول تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء المدني.

وتابع الحضور من الأكاديميين والخبراء تقديم ورقاتهم العلمية، حيث تناول رابع محاور المؤتمر القوانين العسكرية ومواكبتها للتشريعات النافذة، وخامسا الحصانات والمعاملات المالية للهيئات القضائية، وسادسا المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، وختاما بحث المحور السابع دور المستشار القانوني العسكري وتصنيفه ودوره في الوحدات والميدان.

وفي تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية، أكد الناطق الرسمي بإسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية لواء أحمد بوزيد المسماري، دعم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر استجابة لدعوة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان لحضور المؤتمر التمهيدي الأول الداعي إلى توحيد مؤسسة القضاء العسكري.

وأشاد المسماري بدور البحاث والأكاديميين من سواء من مكتب المدعي العام العسكري، أو من غيرها من الإدارات القضائية العسكرية، حيث قال إن مستوى البحوث التي قدمت ترتقي إلى إمكانية العمل بها في توحيد هذه المؤسسة ذات الأهمية المبالغة.

ودعا المسماري في ختام حديثه القوى السياسية في ليبيا بمراعاة مطالب الشعب، والالتفاف حول المشروع الوطني وعدم تغليب المصلحة الشخصية على القضية الوطنية، محذرا من التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وجعل الحوار حوارا وطنيا.

وقالت رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حنان الشريف: إنه بدعوة من المنظمة عقد المؤتمر التمهيدي الأول في مدينة بنغازي لبحث سبل توحيد مؤسسة القضاء العسكري، وبما أن وحدة القضاء هي أول معايير العدالة وإن النيابات العسكرية تعمل وفقا للقوانين ذات

الأرقام 37 و 40 و 41 لسنة 1947 والقانون رقم 1 لسنة 2000م، وفقا بتعديلاتها وفقا للقوانين المكملة لعمل القوانين العسكري.

وأكدت الشريف أن عقب هذا المؤتمر التمهيدي سيعقد مؤتمر مماثل في العاصمة طرابلس وآخر ختامي في مدينة سرت، بحضور المبعوث الأممي لليبيا ” عبدالله باتيلي” لعرض التوصيات على اللجنة العسكرية 5 +5 بالتوصيات، واللجنة العليا للقضاء العسكري التي وصلنا إليها من خلال مؤتمر اليوم والمؤتمر الذي ستحتضنه العاصمة.

وأوضحت إن أهداف المؤتمر تتمثل بالدرجة الأولى في توحيد القضاء العسكري بما يضمن تحقيق العدالة. (وال _ بنغازي) ع م

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