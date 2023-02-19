المجلس الرئاسي: الأمم المتحدة تتطلع لعملية سياسية شاملة تُفضي إلى الانتخابات الليبية

قال المجلس الرئاسي إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبلغ عضو المجلس، عبدالله اللافي، تطلعه لاضطلاع المجلس بدوره في عملية سياسية شاملة في ليبيا تبنى على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

والتقى غوتيريش اللافي، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي 36 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على جهود المجلس الرئاسي في قيادة ملف المصالحة الوطنية.

وجاء لقاء اللافي وغوتيريس بعد يوم من اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، والتي أكد خلالها الأمين العام للأمم المتحدة الحاجة الملحة للإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي في ليبيا.

وتحدث خلالها عن آلية بديلة للوصول إلى القاعدة الدستورية والانتخابات، بالقول: يجب على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة ومتابعتها، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الليبية.