هدية يكشف تفاصيل إطلاق سراح المصريين الـ6

أكد عضو مجلس النواب، زايد هدية، وصول المصريين الستة المحررين من أيدي المليشيات المسلحة إلى مدينة سرت، بعد أن أجرت السلطات المصرية اتصالات مع أعيان المنطقة الغربية وكذلك النائب علي بوزريبة، مما ساهم في تحرير المصريين.

وأضاف هدية، في تصريح صحفي، أن المصريين الستة نقلوا بحرا من المنطقة الغربية عبر أحد اليخوت إلى مدينة سرت في رحلة شاقة امتدت لأكثر من عشر ساعات، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع السلطات المصرية والقيادة العامة للجيش الليبي، جرى استقبال المصريين الستة على شاطئ مدينة سرت، من خلال وفد رفيع يضم عميد بلدية سرت الليبية مختار المعداني، واللواء أحمد سالم قائد غرفة عمليات الجيش الليبي في سرت، واللواء مختار أبو سبيحة مدير أمن مدينة سرت.

وأشار هدية إلى أنه فور وصولهم أجرت السلطات الكشف الطبي عليهم، عبر قياس المقاييس الحيوية مثل الضغط والسكر والحرارة وغيرها من التحاليل المبدئية، والتي أظهرت أن جميعهم بصحة جيدة.

وأضاف أن سلطات مدينة سرت استقبلت المصريين الستة، إلى أن جرى نقلهم جوا من مطار مدينة سرت -القرضابية- إلى مطار مدينة بنغازي؛ حيث مقر إقامتهم سابقا قبل سفرهم إلى الغرب الليبي، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية ستتولى اتخاذ اللازم للاطمئنان عليهم وترحيلهم إلى مصر.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية إطلاق سراح المصريين الـ6 المحتجزين في ليبيا، مشيرة إلى أنها “تتابع إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن ولذويهم، في أقرب وقت”.