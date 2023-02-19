وكيل صحة الدبيبة يشارك في المنتدى الوزاري الإفريقي بأديس أبابا

شارك وكيل وزارة الصحة لشؤن المستشفيات بحكومة الدبيبة، سعد الدين عبد الوكيل، في المنتدى الوزاري الإفريقي رفيع المستوى الذي عقد على هامش الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بمشاركة وزراء الصحة في دول الاتحاد الإفريقي.

وعقد الوكيل و الوفد المرافق له، عدة لقاءات مع وزراء الصحة بالدول العربية والأفريقية، لبحث التعاون المشترك و الاستفادة من إمكانيات الاتحاد الأفريقي لخدمة القطاع الصحي في ليبيا والدول الأفريقية، وبحث الملفات المشتركة في جوانب الصحة العامة، و الأدوية، ومكافحة الأمراض.

وبحسب بيان وزارة صحة الدبيبة، شارك في أعمال المنتدى بالإضافة إلى وزراء الصحة الأفارقة رؤساء كل من جنوب أفريقيا، ورواندا، وسيراليون، وأثيوبيا، ومدير عام منظمة الصحة العالمية.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي محمد ، قد دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز تعاونها بهدف تقديم خدمات صحية يمكن الاعتماد عليها وضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي في القارة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ، ضمن جلسات أعمال الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحضور وزير خارجية الدول الأعضاء.

وأضاف، أنه من المتوقع أن تلعب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالة الأدوية الأفريقية التي تم إنشاؤها مؤخرًا أدوارًا رئيسية في إدراك تحديات القارة من حيث الصحة والتغذية ، وكذلك إنهاء اعتمادها على المساعدات الخارجية.

وتابع، أنه على الرغم من العديد من التحديات ، إلا أن القارة تظهر علامات كبيرة على الصمود، وبالنظر إلى الأزمات المختلفة التي لوحظت في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الماضية ، أعطى الاتحاد الأفريقي قدرا كبيرا من الأولوية لمواجهة التحديات في مجال الصحة والتغذية في القارة، وفق البيان.