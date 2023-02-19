غوتيريش يتطلع لعملية سياسية تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، عن تطلعه لقيام المجلس الرئاسي بدوره في عملية سياسية شاملة تقوم على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مساء السبت، الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي ” 36″ المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأضاف البيان أن غوتيريش أثنى على “جهود المجلس الرئاسي في قيادة ملف المصالحة الوطنية”، معربًا عن تطلعه “لقيام المجلس الرئاسي بدوره في عملية سياسية شاملة تقوم على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وتابع البيان أن اللافي التقى الأمين العام للأمم المتحدة، عقب الجلسة التي عقدتها اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، أمس الجمعة، والتي تناولت ملف المصالحة الوطنية.