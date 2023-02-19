وهيبة: المجلس الرئاسي يتطلع إلى الاستفادة من الدول الإفريقية

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن قمة الاتحاد الإفريقي ناقشت موضوع المصالحة في ليبيا وسبل إجراء الانتخابات، وفق قولها.

وأوضحت وهيبة، في تصريح صحفي، أن الدول المشاركة في القمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحثت مجريات الملتقى التمهيدي الذي عقد في ليبيا برعاية الرئاسي خلال يناير الماضي تمهيدا لمؤتمر المصالحة الوطنية، طبق قولها.

وأفادت وهيبة بأن المجلس الرئاسي يتطلع إلى الاستفادة من الدول الإفريقية التي مر معظم بتجارب في المصالحة الوطنية ومشاريع إعادة الإعمار، مضيفة أن الرئاسي يشدد على أن تكون الاستفادة من التجارب بريادة وملكية ليبية، بحسب وصفها.